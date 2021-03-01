В сгенерированном на компьютере видеоролике демонстрируется, как гигантский обнаженный человек, напоминающий Дональда Трампа, упал на землю, при этом его тело покрыто лозунгами.

Коллекционер Пабло Родригес-Фрайле продал за $6,6 млн десятисекундный ролик об упавшем человеке, напоминающем экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеТрамп намекнул на возможность баллотироваться в президенты в 2024 году

Ранее коллекционер приобрел ролик почти за $47 тыс. у цифрового художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Ролик можно было бесплатно посмотреть онлайн в интернете.

В сгенерированном на компьютере видеоролике демонстрируется, как гигантский обнаженный человек, напоминающий Дональда Трампа, упал на землю, при этом его тело покрыто лозунгами.

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

Оригинальность ролика, а также право собственности его владельца были подтверждены с помощью блокчейн-технологии, известной как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. Он стал первым президентом, которому два раза объявили импичмент: в 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса США, а в 2021-м — в призывах к мятежу. Сенат оправдал Трампа в обоих случаях.

1 марта 2021 года Трамп намекнул, что может баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Он выразил уверенность как в своей победе на будущих выборах, так и в том, что он якобы одержал победу на президентских выборах 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН