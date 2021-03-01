Трамп подтвердил, что намерен оставаться в политике.

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что может выдвинуться на пост президента страны в 2024 году. Он выразил уверенность как в своей победе на будущих выборах, так и в том, что он якобы одержал победу на президентских выборах 2020 года.

Читайте такжеВ США красиво взорвали казино Трампа (фото, видео)«Кто знает, может, я решу победить их (демократов. — ред.) в третий раз»,— сказал Трамп во время выступления перед участниками консервативной конференции CPAC. Его выступление стало первым появлением на публике с момента сложения полномочий президента в январе.

Трамп подтвердил, что намерен оставаться в политике.

«В этом зале и по всей стране столько много замечательных друзей, консерваторов и граждан. Я стою перед вами, чтобы объявить: восхитительное приключение, которое мы начали вместе с вами… четыре года назад далеко от своего конца»,— сказал он.

По словам бывшего президента, движение «только начинается, и в итоге мы победим». Он отметил, что рассчитывает на поддержку Республиканской партии, и исключил создание новой политической партии.

Бывший президент США раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена и других представителей Демократической партии — в частности, по вопросам энергетики. По мнению бывшего президента, решения демократов приведут к тому, что США будут зависеть от цен на нефть из России и Ближнего Востока, передает kommersant.

Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. Он стал первым президентом, которому два раза объявили импичмент: в 2019 году Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и вмешательстве в работу Конгресса США, а в 2021-м — в призывах к мятежу.Сенат оправдал Трампа в обоих случаях.

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Автор: УНИАН