Когда Биткоин был ещё по 50 000$, Денис Тищенко — трейдер и эксперт в сфере криптовалюты с опытом более 7 лет, говорил, что он неизбежно пойдёт вниз.

В январе 2022 года, когда никто из экспертов и трейдеров не говорил о том, что Биткоин может опуститься до 20 000$, кто-то не верил, кто-то не понимал, может быть кто-то замалчивал, но Денис Тищенко освещал свой прогноз не только среди своих учеников (на сегодня их уже более 4000 человек), своей команды IronInvest, но ещё и публично заявлял у себя на странице в Инстаграме и на своём Телеграм-канале. Отважно, не правда ли? Зато, как хорошо смогла заработать его комьюнити на падении Биткоина или "битка", говоря сленгом трейдеров, в то время как остальные теряли тысячи, миллионы и миллиарды долларов США!

В февраля 2022 года, видя, как люди покупали Биткоин по 30 000$, Денис Тищенко писал у себя на странице в Инстаграме, что они покупают не то, что нужно, и потом буду продавать дешевле. Так и случилось.

В то время, когда Биткоин стоил 40 000$, Денис Тищенко детально показал, что он идёт на 46 000$ - 48 000$, а с 46 000$ - 48 000$ идёт на 24 000$ - 22 000$ (об этом Денис сообщал ещё 16 марта 2022 года у себя в Телеграм-канале).

Благодаря колоссальному опыту и пониманию рынка, все прогнозы Дениса Тищенка оказались правдивыми.

Денис обучает талантливых ребят, которые хотят зарабатывать, при этом все детальные сигналы и прогнозы он рассказывает своему комьюнити совершенно бесплатно. Тех, кто не имеет опыта в работе на криптовалютном рынке, на протяжении шести месяцев Денис предупреждал и советовал выходить из рынка, чтобы не потерять много. Кто хотел, тот услышал.

Сейчас Денис Тищенко продолжает обучение своей команды, рассказывая и показывая, что происходит на рынке, где лучше всего покупать, почему криптовалюта вырвется вверх, обьясняет, как крупные игроки охотятся за венчурными фондами.

На данном этапе Денис Тищенко и его команда рекомендуют покупать Биткоин от 17 000$ до 7 000$ - 8 000$, куда он может падать; и ждать, потому что потом, по прогнозам Дениса, будет рост на 40% - 50%, и дальше Биткоин сильно быстро расти не будет.

"В этом году не будет сильно большого роста, но следующий глобальный цикл — Биткоин будет стоить больше 250 000$, потому что это цикличность истории на рынке", считает Денис Тищенко.

Если вы хотите зарабатывать при любых условиях: рушится рынок или процветает, присоединяйтесь к команде Дениса и будьте в курсе всех событий в сфере криптовалюты!