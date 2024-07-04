Среди прочего может сыграть свою роль вынужденная затратная адаптация бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения.

В январе-мае этого года продолжился тренд на замедление инфляционных процессов - потребительская инфляция оказалась самой низкой за последние годы и составила всего 2%. Впрочем, есть факторы, которые могут привести к ускорению роста цен. Об этом сообщает Минэкономики в своем обзоре.

Текущую ценовую "вялость" эксперты считают отражением изменений, которые имели место в экономике военного времени. "Подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения", – говорится в заключении Министерства экономики.

Из-за этого наблюдалась насыщенность рынка при сохранении ограниченных экспортных возможностей. В то же время, профицит предложения считают временным и, по мнению экспертов, он лишь частично сдерживает инфляционные тенденции.

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Главными рисками ускорения роста цен в Минэкономики считают:

расходы бизнеса на работу в условиях ограниченного электроснабжения;

подорожание логистики;

повышение закупочных цен на сырье;

более высокие расходы на содержание персонала (это касается, в частности, обеспечения безопасности труда).

Специалисты ожидают, что в ближайшей перспективе будет преобладать влияние факторов, которые имеют инфляционный характер. Свою роль также будут играть разрушение инфраструктуры (и сопутствующие с этим расходы) и дефицит кадров.

Цены на продукты в Украине – динамика

Ранее сообщалось, что предложение сезонных фруктов и ягод в Украине находится на неплохом уровне, однако цены достаточно высокие из-за переменчивой погоды и ситуации с поставками электроэнергии.

В то же время, как сообщалось в конце июня, в стране дешевеют овощи. Причиной этого называют новый урожай. Понемногу снижается цена на такие ягоды, как малина и голубика.

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