В январе-мае этого года продолжился тренд на замедление инфляционных процессов - потребительская инфляция оказалась самой низкой за последние годы и составила всего 2%. Впрочем, есть факторы, которые могут привести к ускорению роста цен. Об этом сообщает Минэкономики в своем обзоре.
Текущую ценовую "вялость" эксперты считают отражением изменений, которые имели место в экономике военного времени. "Подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения", – говорится в заключении Министерства экономики.
Из-за этого наблюдалась насыщенность рынка при сохранении ограниченных экспортных возможностей. В то же время, профицит предложения считают временным и, по мнению экспертов, он лишь частично сдерживает инфляционные тенденции.
Главными рисками ускорения роста цен в Минэкономики считают:
- расходы бизнеса на работу в условиях ограниченного электроснабжения;
- подорожание логистики;
- повышение закупочных цен на сырье;
- более высокие расходы на содержание персонала (это касается, в частности, обеспечения безопасности труда).
Специалисты ожидают, что в ближайшей перспективе будет преобладать влияние факторов, которые имеют инфляционный характер. Свою роль также будут играть разрушение инфраструктуры (и сопутствующие с этим расходы) и дефицит кадров.
Цены на продукты в Украине – динамика
Ранее сообщалось, что предложение сезонных фруктов и ягод в Украине находится на неплохом уровне, однако цены достаточно высокие из-за переменчивой погоды и ситуации с поставками электроэнергии.
В то же время, как сообщалось в конце июня, в стране дешевеют овощи. Причиной этого называют новый урожай. Понемногу снижается цена на такие ягоды, как малина и голубика.