Основателями FUTURA HATA стали опытные управленцы с более чем 15-летним опытом в инвестиционных проектах, которые ориентировались на инновации, работая в технологических отраслях, требующих оперативных решений в условиях конкурентных соревнований — недвижимость,IТ, агропромышленности, банковском секторе.

Сегодня этот опыт они перенесли в непосредственный девелопмент, и, создав сильную команду, принимают новые вызовы рынка.

Важный этап утверждения позиций компании на рынке — создание брендинга FUTURA HATA. Благодаря силе визуального образа клиентам и партнерам легче найти общие с нами точки соприкосновения, отмечают в компании.

Собственные и партнерские проекты FUTURA HATA отличаются фокусом на инновациях, глубоким переосмыслением мировых трендов и заботой о жителях жилых комплексов.

Svitlo Park строится на Выдубичах — в местности с интересной историей и оригинальным природным ландшафтом. Благодаря новому кварталу этому киевскому району уверенно можно предсказывать успешное будущее.

Svitlo Park как реновация промышленной зоны — яркий пример освоения бывших индустриальных территорий в Киеве.

Престижный комплекс White Lines, возводящийся в партнерстве с «A Development» — это история о покорении новых вершин совершенства в девелопменте. Проект получил мировое признание и был отобран в финал конкурса World Architecture Festival. Скоро жители тоже оценят невероятное сочетание — локацию в пешей доступности от Голосеевского парка ( площадью 11 га), футуристическую архитектуру жилищного комплекса, собственную инфраструктуру, пожалуй, самую технологичную и модерную на сегодняшний день в столице.

ЖК EDELDORF строящийся в партнерстве с Edelburg Development, расположенный на первой линии Печерска. Этот комплекс открывает новую страницу архитектуры современного жилья на Печерске — функциональной, с прогрессивными инженерными решениями и дополнительными составляющими комфорта для жителей.

В планах новой управляющей компании – обновление стиля фасадов ЖК EDELDORF , изменения также коснутся инфраструктурных решений жилого комплекса. В новом проекте будут существенно увеличены публичные пространства: входная группа и лобби, а еще добавлена просторная party room и теплая детская территория, чтобы наслаждаться играми и активными видами спорта не покидая ЖК.

После завершения обновления ЖК EDELDORF станет самым современным и ультракомфортным местом, которое живет в ритме Киева.

Креативность и лидерство в индустрии — профессиональный стиль управляющей компании FUTURA HATA, и новые проекты с изменением управления получат новый импульс от команды.

"Девелопмент — одна из самых технологичных индустрий, и сегодня, во времена турбулентности, создание новых пространств требует инновационных управленческих решений и подходов, нового опыта для нового качества жизни", — резюмирует Роман Валесюк, основатель и собственник компании-девелопера FUTURA HATA.

Роман, выпускник Киево-Могилянской Академии, где получил степень магистра финансов с отличием. В прошлом, первый заместитель председателя правления системного украинского банка.

Роман Валесюк отвечает за управление проектами и финансирование в инвестиционном фонде, в портфеле которого известные проекты, в т.ч. связанные с недвижимостью.

О компании Futura hata: основана в 2018 г., совместно с партнерами возводит 12 домов в трех инфраструктурных проектах столицы: Svitlo Park, White Lines, Edeldorf общей площадью 24 га.

Futura Hata предоставляет рассрочку на покупку недвижимости до 7 лет, в том числе и после ввода объектов в эксплуатацию, что подтверждает финансовую устойчивость компании- застройщика.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН