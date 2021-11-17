Одна из главных причин роста количества обращений – новый закон об урегулировании коллекторской деятельности.

Национальный банк Украины в III квартале 2021 года получил и обработал почти 29 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, из которых больше всего – жалоб на коллекторов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом количество письменных обращений выросло на 18% (с 9 623 до 11 344), а количество звонков в контакт-центр – на 10% (с 15 857 до 17 462).

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Больше всего обращений потребителей касаются работы небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховщиков.

Одна из главных причин роста количества обращений – новый закон об урегулировании коллекторской деятельности. Документ вступил в силу с 14 июля 2021 года. Он четко очертил права потребителей финансовых услуг и запреты в работе коллекторов. Именно поэтому граждане стали чаще жаловаться Национальному банку на нарушения коллекторов и кредиторов при урегулировании просроченной задолженности.

Отмечается, что именно урегулирование задолженности и неэтичное поведение коллекторов и кредитных учреждений является самой распространенной темой обращений.

Среди письменных обращений около половины, а именно 45%, имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг. Среди проблемных вопросов в работе небанковских финансовых учреждений – начисление процентов сверх срока кредитования, мошенничество с использованием утерянных документов потребителей, споры со страховыми компаниями, жесткие методы взыскания проблемной задолженности. Среди выявленных проблемных вопросов в работе банков – случаи мошенничества со счетами клиентов, навязывание дополнительных услуг, жесткие действия по взысканию проблемной задолженности.

"Коллекторский" закон в Украине:

Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.

12 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

7 июля 2021 года Национальный банк Украины зарегистрировал пять коллекторских компаний.

Автор: Екатерина Жирий