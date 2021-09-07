Это "Компания Аксилиум", "Инфидис", "Финтех-Коллект", "Служба исполнения взысканий", "Украинское коллекторское агентство".

Национальный банк Украины зарегистрировал пять коллекторских компаний.

Как сообщается на сайте НБУ, такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября.

"Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний", - говорится в сообщении.

Речь идет о компаниях: ООО "Компания Аксилиум"; ООО "Инфидис"; ООО "Финтех-Коллект"; ООО "Служба исполнения взысканий"; ООО "Украинское коллекторское агентство".

Читайте также"ПриватБанк" продаст коллекторам "безнадежные" кредиты украинцев на 700 миллионов гривень

Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, будут иметь право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

После 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг и урегулирования просроченной задолженности.

"Коллекторский" закон в Украине: детали

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Автор: Екатерина Гирнык