Подрядная организация, которая капитально ремонтирует участок протяженностью 6,9 км на дороге Н-03 Житомир - Черновцы от кольца в селе Атаки до транспортного кольца на въезде в город Хотин, завершила укладывать нижний слой асфальтобетона на обходе Хотина. Работы на дороге идут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

"Этот объект является переходным. Устройство верхнего слоя асфальтобетона и завершение всех ремонтных работ запланировано на 2022 год. Как только позволят погодные условия, подрядная организация возобновит работы. В 2022 году на этом отрезке дороги устроят финишный слой из ЩМА-20, обустроят все распространения и съезды, установят водосбросы, водоотводные лотки, все элементы организации дорожного движения и нанесут разметку", - говорится в сообщении.

Поскольку обход Хотина обеспечивает основную транспортную связь между Черновицкой и Хмельницкой областями, во время выполнения ремонтных работ движение транспортных средств там не ограничивали. Другой дороги из Буковины для фур нет.

Напомним, ранее в Офисе президента анонсировали планы до конца 2024 года сделать по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи км дорог по всей стране.

Автор: Иван Бойко