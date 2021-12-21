В Закарпатской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" подходят к концу работы на дороге Т-07-12 Перечин-Свалява в пределах Оленевского перевала.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

Подрядчик уже уложил на перевале верхний слой асфальтобетона, обустроил обочину, систему водоотведения и нанес разметку.

Сейчас продолжаются работы по устройству оцинкованного барьерного ограждения.

Дорога территориального значения Т-07-12 Перечин-Свалява соединяет Свалявский и Перечинский районы области. Оленевский перевал расположен на высоте 398 метров и играет важную роль в транспортной инфраструктуре региона.

Напомним, ранее сообщалось, что по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" уже построено и восстановлено 13 000 км. До конца 2024 года планируется отремонтировать все 24 000 км дорог государственного значения.