Бухгалтера раскритиковали карантинные льготы для бизнеса

54,4% бухгалтеров убеждены, что бизнес нуждается, прежде всего, в налоговых каникулах

Большинство (62%) украинских бухгалтеров считают налоговые льготы, введенные государством во время коронакризиса, неэффективными для бизнеса, а 11% оценили такие меры положительно.

Такие результаты Всеукраинского опроса "Индекс легкости работы бухгалтеров", проводит компания ЛІГА:ЗАКОН.

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Налоговые каникулы

Согласно опросу, 54,4% бухгалтеров убеждены, что бизнес нуждается, прежде всего, в налоговых каникулах; 47,1% респондентов проголосовали за целевые программыгосударственной поддержки; 45,2% за программы, направленные на снижение безработицы.

В этом году в ходе опроса особое внимание уделялось тому, как изменилась профессия бухгалтера в новых «карантинных» реалиях – зарплаты, условия работы и защищенность профессии.

Карантин усложнил жизнь бухгалтерам

Выяснилось, что:

объем работы для бухгалтеров остался на том же уровне (46.5%) или вырос (36,7%);

ответственность за ошибки, неправильное оформление сотрудников и перерасчет зарплат ложится на бухгалтера для 56% респондентов;

персональные доходы бухгалтеров сократились или совсем прекратились за последние 3 месяца у 46% опрошенных;

47,4% бухгалтеров продолжали работать в офисе во время карантина, преимущественно из-за специфики бухгалтерской работы (работа с первичными документами и т.п.).

Главная проблема налогового законодательства

Большинство бухгалтеров главной проблемой налогового законодательства называют его постоянные изменения. В этом году такую проблему назвали 60,3%.

Для 50,2% актуальной проблемой является разночтения законодательных норм и недостаток обобщающих налоговых консультаций.

Как результат - 37% не уверены, что могут защитить себя в случае разногласий с налоговыми органами, 28,4% имели конфликтные ситуации с представителями контролирующих органов за прошлый год.

Как и в прошлые годы, около половины (52%) бухгалтеров негативно оценивают изменения в налоговое законодательство в течение последнего года. Для 58,7% наиболее ожидаемой налоговой реформой является запрет на внесение любых изменений в налоговое законодательство до начала нового бюджетного года.

Общий Индекс легкости работы бухгалтеров в этом году не изменился, и составил 2,5 пункта.

Карантин и бухгалтерия: как развивались события

В апреле 2020 года Кабинет министров разрешил физлицам-предпринимателям (ФОП) во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.

При этом, в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны будут подать в контролирующие органы заполненную книгу, включающую доходы/расходы, осуществленные в течение карантина. Министерство цифровой трансформации планирует запустить в приложении Дія электронный идентификационный номер налогоплательщика. Этот код теперь называется "регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков", который Верховная Рада приняла 13 мая.

Законом предусмотрено освобождение самозанятых лиц, физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).

17 июля 2020 года представителей малого и среднего бизнеса Украины пригласили протестировать бесплатный программный РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой.

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