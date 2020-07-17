Бухгалтера раскритиковали карантинные льготы для бизнеса
Большинство (62%) украинских бухгалтеров считают налоговые льготы, введенные государством во время коронакризиса, неэффективными для бизнеса, а 11% оценили такие меры положительно.
Такие результаты Всеукраинского опроса "Индекс легкости работы бухгалтеров", проводит компания ЛІГА:ЗАКОН.
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Налоговые каникулы
Согласно опросу, 54,4% бухгалтеров убеждены, что бизнес нуждается, прежде всего, в налоговых каникулах; 47,1% респондентов проголосовали за целевые программыгосударственной поддержки; 45,2% за программы, направленные на снижение безработицы.
В этом году в ходе опроса особое внимание уделялось тому, как изменилась профессия бухгалтера в новых «карантинных» реалиях – зарплаты, условия работы и защищенность профессии.
Карантин усложнил жизнь бухгалтерам
Выяснилось, что:
- объем работы для бухгалтеров остался на том же уровне (46.5%) или вырос (36,7%);
- ответственность за ошибки, неправильное оформление сотрудников и перерасчет зарплат ложится на бухгалтера для 56% респондентов;
- персональные доходы бухгалтеров сократились или совсем прекратились за последние 3 месяца у 46% опрошенных;
- 47,4% бухгалтеров продолжали работать в офисе во время карантина, преимущественно из-за специфики бухгалтерской работы (работа с первичными документами и т.п.).
Главная проблема налогового законодательства
Большинство бухгалтеров главной проблемой налогового законодательства называют его постоянные изменения. В этом году такую проблему назвали 60,3%.
Для 50,2% актуальной проблемой является разночтения законодательных норм и недостаток обобщающих налоговых консультаций.
Как результат - 37% не уверены, что могут защитить себя в случае разногласий с налоговыми органами, 28,4% имели конфликтные ситуации с представителями контролирующих органов за прошлый год.
Как и в прошлые годы, около половины (52%) бухгалтеров негативно оценивают изменения в налоговое законодательство в течение последнего года. Для 58,7% наиболее ожидаемой налоговой реформой является запрет на внесение любых изменений в налоговое законодательство до начала нового бюджетного года.
Общий Индекс легкости работы бухгалтеров в этом году не изменился, и составил 2,5 пункта.
Карантин и бухгалтерия: как развивались события
В апреле 2020 года Кабинет министров разрешил физлицам-предпринимателям (ФОП) во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина.
При этом, в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны будут подать в контролирующие органы заполненную книгу, включающую доходы/расходы, осуществленные в течение карантина. Министерство цифровой трансформации планирует запустить в приложении Дія электронный идентификационный номер налогоплательщика. Этот код теперь называется "регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика".
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков", который Верховная Рада приняла 13 мая.
Законом предусмотрено освобождение самозанятых лиц, физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.
Кроме того, отменяется обязанность ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).
17 июля 2020 года представителей малого и среднего бизнеса Украины пригласили протестировать бесплатный программный РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой.
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