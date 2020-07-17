Налоговая пригласила ФОПов протестировать новую программу

Приложение доступно на сайте Государственной налоговой службы для Windows и Android

Представителей малого и среднего бизнеса Украины пригласили протестировать бесплатный программный РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой.

Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

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Приложение доступно на сайте Государственной налоговой службы для Windows и Android. Чтобы зарегистрировать программный РРО, нужно подать на сайте налоговой заявление об этом.

Тестировать приложение можно в электронном кабинете плательщика налогов до 31 июля. Приветствуются предложения для его совершенствования.

Что изменится

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков", - говорится на сайте Минфина.

Когда введут

Использование РРО для некоторых видов деятельности становится обязательным для ФОП 2-4 группы с 1 января 2021 года. Соответствующий закон был принят в сентябре 2019 года, а в начале июля Минфин завершил госрегистрацию своих указов.

ФОП: какие коррективы внес карантин

В апреле Кабинет министров разрешил физлицам-предпринимателям (ФОП) во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведение должно было начаться после установления карантина. При этом, в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны будут подать в контролирующие органы заполненную книгу, включающую доходы/расходы, осуществленные в течение карантина.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить в приложении Дія электронный идентификационный номер налогоплательщика. Этот код теперь называется "регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков", который Верховная Рада приняла 13 мая.

Законом предусмотрено освобождение самозанятых лиц, физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).

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