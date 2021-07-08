Цена акций американской компании Apple по итогам 7 июля выросла на 1,8% до $144,57, обновив достигнутый в январе рекорд.
Активный рост стоимости акций обусловлен положительными прогнозами по продажам iPhone. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что ралли акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев. Помимо этого, акции Apple дорожали семь торговых сессий подряд, что наблюдалось впервые с апреля этого года. В целом с начала года акции Apple подорожали почти на 9%.
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В начале июня Apple представила новые операционные системы для своих устройств - iPhone, iPad, Watch и Mac. Выход финальных версий iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.0 и macOS Monterey ожидается осенью 2021 года, сообщает kommersant.
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