В целом с начала года акции Apple подорожали почти на 9%.

Цена акций американской компании Apple по итогам 7 июля выросла на 1,8% до $144,57, обновив достигнутый в январе рекорд.

Активный рост стоимости акций обусловлен положительными прогнозами по продажам iPhone. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что ралли акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев. Помимо этого, акции Apple дорожали семь торговых сессий подряд, что наблюдалось впервые с апреля этого года. В целом с начала года акции Apple подорожали почти на 9%.

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В начале июня Apple представила новые операционные системы для своих устройств - iPhone, iPad, Watch и Mac. Выход финальных версий iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.0 и macOS Monterey ожидается осенью 2021 года, сообщает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая