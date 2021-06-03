Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утверждает, что такие показатели - "абсолютный исторический антирекорд".

В Украине установлен антирекорд - впервые за годы Независимости нелегальный рынок табака вырос до 12,8%.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время заседания комитета, которое состоялось в режиме видеоконференции 2 июня.

Депутаты были ознакомлены с данными "Мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", которые проводит "Кантар" по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий, входящих в ТОП-10 налогоплательщиков в Украине.

Кроме того, депутатами были обсуждены результаты проверки компании по беспошлинной торговле "Дьюти Фри пи Джей Юкрейн", во время которой была обнаружена фиктивная продажа более 2,5 млн блоков сигарет.

Гетманцев, ссылаясь на данные компании "Кантар", отметил: "Такого никогда не было, это абсолютный исторический антирекорд. Даже во времена Януковича доля нелегально рынка была меньше 10%".

Потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2021 году оцениваются на уровне 11,8 миллиарда гривен.

"Мы с коллегами подали законопроект о повышении денежных выплат при рождении второго и третьего ребенка, и эта программа стоит столько же. Шокирующие цифры", - сказал Даниил Германцев.

Он также рассказал, что накануне заседания Комитета его помощники обнаружили места продажи нелегальных сигарет в Киеве. Такие сигареты продаются по цене ниже минимального налогового обязательства. Председатель комитета отметил, что органы власти систематически игнорируют эти нарушения.

"У нас есть открытый реестр лицензий на производство и оптовую торговлю табаком и на оптовые склады на хранение. Так вот, если сопоставить эти склады с оборудованием, которое есть у этих компаний, то можно увидеть, что у одних предприятий есть оборудование, но нет лицензии, а у других наоборот. Фактически, из открытого реестра мы видим, что идет производство нелегальной продукции", - добавил он.

Как известно, президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона о криминализации контрабанды подакцизных товаров в особо крупных размерах (№5420), как это было до 2011, но потом ответственность за нее стала административной.

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Автор: Иван Бойко