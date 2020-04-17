Рынок труда в Украине: топ-5 самых востребованных работников во время карантина

Весной самыми востребованными сотрудниками стали водители. Также востребованы продавцы и офис-менеджеры.

В марте 2020 года на рынке труда Украины самыми востребованными сотрудниками оказались водители. Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа" за март 2020 года.

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Так, по данным исследования, водители стали самыми востребованными работниками, при этом платить им готовы на 3% больше, чем в феврале, а именно - 18 500 грн в среднем.

«Предложений о трудоустройстве стало больше на 3% - в первом месяце весны водители могли выбрать вакансию по душе среди 4 850 вариантов. И, судя по всему, сами они также активно ищут работу, ведь среди резюме, которые размещают соискатели, чаще всего упоминается именно эта профессия», - сообщается в релизе по результатам исследования.

Также на втором месте среди самых нужных работников - продавцы, им предлагают 11 500 грн в месяц. На третьем месте в рейтинге офис-менеджеры — вакансий для них стало на 17% больше, и выбрать работу эти специалисты могли почти среди тысячи предложений. Оклады офис-менеджеров выросли на 7% — в марте их средняя зарплата составила 15 000 грн.

«Значительно вырос спрос на грузчиков — вакансий стало больше на 26%, а средняя зарплата выросла на 4%, теперь она равна 12 000 грн. Топ-5 закрывают повара — им предлагают около 12 500 грн в месяц, как и в феврале. При этом повара на пятом месте и среди самых частых резюме — иными словами, они также заинтересованы в трудоустройстве», - отмечается в релизе.

Кроме того, по данным исследования, популярными среди соискателей можно назвать и профессии охранника, сварщика и строителя — в марте резюме с такими заголовками встречались чаще всего.

«Стоит также отметить новую тенденцию, связанную с активным ростом количества вакансий на удаленную работу - сейчас же на платформе их больше тысячи. Среди предложений от работодателей позиции операторов удаленных колл-центров, администраторов страниц в социальных сетях, приемщиков заказов по телефону и менеджеров по продажам», - сообщается в релизе.

Что касается динамики по сферам занятости, то можно увидеть следующую позитивную динамику: количество вакансий весной выросло в 8 из 24 категорий, а зарплаты увеличились почти в каждой второй.

В исследовании отмечается, что в сельском хозяйстве предложений о трудоустройстве стало на 24% больше, а количество соискателей, откликнувшихся на них, увеличилось на 7%. В сфере маркетинга и рекламы также прибавилось как вакансий (+7%), так и заинтересованных в работе (+21%). Заметно выросла активность в сфере телекоммуникаций и связи: зарплата увеличилась на 8%, достигнув значения в 13 500 грн, а число предложений и заинтересованных соискателей выросло на 5% и 6% соответственно.

«Самыми активными оказались молодые люди в начале своей карьеры — на одну вакансию откликалось в среднем 33 человека. К слову, им также повысили зарплаты и предлагают около 13 600 грн в месяц. Настоящий же бум произошел в сфере секретариата: число тех, кто интересовался вакансиями, увеличилось почти в 4 раза, и, если в феврале на одну вакансию откликалось 3 человека, то в марте - уже 11», - отмечается в релизе "OLX Работа".

Как сообщал УНИАН, за первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей на рынке труда страны выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

С момента введения карантина на рынке труда Украины количество предложений по работе в сфере медицины выросло вдвое, и эта сфера впервые вошла в ТОП-10 профессиональных сфер по популярности.