Нынешняя модель карантина в Украине убивает экономику – эксперт

Эксперт высказал мнение, что если до конца апреля не будет заменена нынешняя модель карантина на более риск-ориентированную, то бизнес будет закрываться, увольнять сотрудников.

Нынешняя модель карантина в Украине не только не останавливает коронавирус, но и убивает экономику.

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Такое мнение в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Как устоять малому и среднему бизнесу во время карантина и что делать после" высказал координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман.

"Нынешняя модель карантина не достигает своей цели, она не останавливает коронавирус и убивает экономику", - сказал он.

Также эксперт высказал мнение, что если до конца апреля не будет заменена нынешняя модель карантина на более риск-ориентированную, то бизнес будет закрываться, увольнять сотрудников.

"То, что сделано парламентом, правительством (в плане поддержки бизнеса – УНИАН) - это хорошо, но все это может помочь бизнесу, если такая жесткая модель не будет дольше, чем до конца апреля. После апреля, если не будет изменена модель карантина, бизнесу уже не поможешь. Бизнес будет закрываться, увольнять сотрудников", - сказал эксперт.

Гетман считает, что риск-ориентированная модель карантина должна предусматривать более широкое тестирование населения и массовое использование электронных средств.

"Другая модель, которую использовали, к примеру, в Японии, Южной Корее, Сингапуре - модель риск-ориентированного карантина, по нашему мнению, позволяет остановить вирус и не нанести существенного вреда экономике. Она предусматривает широкое тестирование на инфицирование коронавирусом, далее эффективная изоляция, обсервация, использование электронных средств", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" до 3 миллионов гривень c 2 миллионов гривень. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, представители малого и микробизнеса могут рассчитывать на получение денег из государственного бюджета на полное списание ставок по кредитам в рамках госпрограммы "5-7-9" при условии, если сохранят 80% своего персонала.

Кроме программы "5-7-9", правительство и Национальный банк разработали первые две программы самой быстрой кредитной поддержки малого бизнеса, которые предусматривают условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина. Обе программы ожидают своего утверждения Кабмином.

Согласно проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией в марте экспресс-опросу среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, каждый пятый представитель малого бизнеса в Украине может прекратить свою деятельность из-за карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса.

11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.