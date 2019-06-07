Германия усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством

Принятый Бундестагом законопроект предусматривает усиление борьбы с нелегальным трудоустройством и махинациями при получении социальных выплат на детей.

Депутаты Бундестага Германии приняли законопроект об усилении мер по противодействию нелегальному трудоустройству.

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Внесенный министром финансов ФРГ Олафом Шольцом законопроект поддержали во время голосования консерваторы из ХДС/ХСС, социал-демократы, а также правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдН). Зеленые и свободные демократы воздержались, а представители Левой партии проголосовали против, пишет “Немецкая волна”.

Принятый нормативный акт предусматривает увеличение финансирования специального отдела таможенной службы Германии - финансового контроля и противодействия нелегальному трудоустройству (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS). Именно он отвечает за борьбу с нелегальными практиками на рынке труда. В частности, предполагается расширение штата служащих отдела к 2026 году с нынешних 7,6 тысячи до 10 тысяч и увеличение полномочий самого отдела, передает агентство новостей dpa.

Одно из важных нововведений законопроекта - он обязывает работодателей предоставлять работникам достойные условия проживания. Отныне этот пункт будет входить в так называемый минимум для трудоустройства, которого должен придерживаться работодатель. Если сейчас FKS имеет право проверить уплату налогов и отчислений в социальные фонды работодателем, а также проверку условий труда работников, то теперь чиновники будут осматривать еще и условия проживания рабочих.

До сих пор особенно часто от размещения в негодных для проживания человека объектах страдали работники, которых привлекали для работ из других стран ЕС, в частности с Балкан.

Еще одним важным аспектом принятого законопроекта стало противодействие махинациям с социальными выплатами на детей. Предполагается, что граждане ЕС, которые не работают в Германии, не будут получать деньги на детей первые три месяца. Относительно фиктивных договоров о трудоустройстве, которые часто используются для получения таких выплат, то за них должны жестче наказывать. Именно пункт о противодействии махинациям с социальными выплатами на детей вызвал волну критики со стороны Зеленых и Левой партии.