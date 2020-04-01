Киевский торговый центр Ocean Plaza отменил арендную плату в связи с карантином

По словам коммерческого директора ТЦ, решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме.

Киевский торговый центр Ocean Plaza отменил начисление арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17 по 31 марта для арендаторов, которые закрыты в связи с введением карантина.

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Об этом сообщила коммерческий директор торгового центра Ocean Plaza Дарья Завадская на своей странице в Facebook.

«Управляющей компанией «Киев Молл Менеджмент» принято решение об отмене начисления арендной платы, эксплуатационных расходов и маркетинговых платежей за период с 17.03.2020 года по 31.03.2020 года для арендаторов Ocean Plaza - Оушен Плаза, которые закрыты в связи с введением карантина», - написала она.

По словам Завадской, решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ: продуктовые магазины, хозяйственные магазины (отделы), аптеки, заведения общественного питания.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, который, в частности, предусматривает введение запрета банкам повышать процентные ставки по кредитным договорам на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране этого заболевания.