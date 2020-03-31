АМКУ требует не рекламировать "лекарства" от коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что введение в заблуждение потребителя является нарушением закона «О защите от недобросовестной конкуренции».

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) требует от производителей лекарств, рекламных холдингов и телеканалов воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и/или профилактики коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя касательно способности лекарств предотвратить или вылечить COVID-19», - сказано в сообщении.

В АМКУ подчеркнули, что введение в заблуждение потребителя является нарушением закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Как сообщал УНИАН, киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.

АМКУ в связи с карантином обязал крупнейших мобильных операторов «Киевстар», «ВФ Украина», работающий под брендом Vodafone, и lifecell не повышать стоимость тарифных планов, не закрывать социальные, дешевые и минимальные тарифные планы, автоматически не переводить абонентов на более дорогой тарифный план и не ухудшать качество предоставления услуг.