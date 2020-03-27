АМКУ обязал мобильных операторов не повышать тарифы в условиях карантина

Комитет обязал операторов принудительно не переводить абонентов на более дорогие тарифные планы.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в связи с карантином обязал крупнейших мобильных операторов «Киевстар», «ВФ Украина», работающий под брендом Vodafone, и lifecell не повышать стоимость тарифных планов, не закрывать социальные, дешевые и минимальные тарифные планы, автоматически не переводить абонентов на более дорогой тарифный план и не ухудшать качество предоставления услуг.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«26 марта 2020 года АМКУ предоставил АО «Киевстар», ЗАО «ВФ Украина» и ООО «Лайфселл» обязательные для исполнения рекомендации следующего содержания: в связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, мобильные операторы Украины «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell 18 марта получили лицензии на радиочастотный ресурс, необходимый для запуска высокоскоростной интернет-связи 4G на всей территории Украины.

Также компании, заявили полностью готовы к росту нагрузки на мобильный интернет из-за введения в Украине карантина.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.