АМКУ открыл дело из-за резкого подорожания медицинских масок

С объявлением карантина этот товар в Киеве исчез с аптечных полок вообще или же продавался по ценам, более чем в 10 раз выше цены в начале марта.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, с начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан по поводу значительного роста, в частности, в розничных сетях аптечных заведений города Киева, цен на одноразовые медицинские маски.

"По состоянию на конец марта цена на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области начинается от 24-30 гривень/штука. Еще до выявления в Украине первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще или же продавался по ценам, которые более чем в десять раз превышали цены в начале марта", - написал он.

По словам Хмельницкого, такой скачок цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее – похожих действий на рынке товара, которые привели к "недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин".

Хмельницкий сообщил, что дело начато по действиям ООО "Аптека низких цен ТМ", ООО "Аптека низких цен плюс", ООО "Столичный медицинский альянс", ООО "Виталюкс", ООО "Аптекарь", ООО "Сириус-95", ООО "Гелиантус", ООО "Аптечное объединение "Биокон", КП "Фармация", ООО "Аптека низких цен К", ООО "Аптека №1 Трансфарм", ООО "Благодия", ООО "Лекфарм", ООО "Аптека АНЦ", ООО "Аптека НЦ", ООО "Рецепты жизни", ООО "Цитрус-фарм", ООО "Альго-Фарм".

Что касается поставщиков или производителей масок, по которым начато дело, то речь идет об ООО "Фирма "Технокомплекс", ООО "Калина медицинская производственная компания", ООО "Стиролоптфармторг", ООО "ТД "Кампус котон клаб", ООО "Вик-А", СП "Оптима-Фарм, ЛТД".

"В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило карантин до 24 апреля и на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

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