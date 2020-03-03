Госстат "остановил" падение промышленности, изменив методологию расчетов

Служба пересмотрела темпы падения промышленности за 2019 год с 1,8% до 0,5% в связи с изменением методологии расчетов.

Государственная служба статистики пересмотрела темпы падения промышленного производства в Украине за 2019 год с 1,8% до 0,5% в связи с изменением базисного года расчета.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

«В прошлую пятницу Госстат обнародовал данные по промышленному производству за январь 2020 года, а также пересмотрел показатели прошлых лет. При этом темпы падения выпуска промышленности за 2019 были скорректированы с 1,8% (предварительная оценка) до 0,5%. Такое «улучшение» вызвало бурную реакцию экспертов и обвинения Госстата и власти в целом в манипулировании статистикой. Давайте без лишних эмоций разберемся в причинах пересмотра данных по промышленному выпуску», - написал он.

По его словам, во-первых, Госстат регулярно пересматривает данные за предыдущие периоды. Это связано с тем, что отдельные производители уточняют и досылают свои показатели уже после публикации предварительных данных.

Во-вторых, раз в пять лет Госстат меняет базисный год. Это соответствует международным стандартам, в частности Регламенту Совета ЕС по статистике предприятий. Так, в январе базисным стал 2016 год на смену 2010 году в предыдущих расчетах.

Этот базисный год будет использован для пересмотра всех ретроспективных расчетов по ВВП, промышленности, сельскому хозяйству, строительству, внутренней торговле и другим услугам через внедрение обновленной методологии во все области статистики.

Николайчук отметил, что структура промышленности в 2016 году существенно отличается от 2010 года. Например, удельный вес машиностроения упал за эти годы с 14,1% до 9,0%. И именно машиностроение продемонстрировало одни из худших результатов в динамике за 2019 год. Соответственно, с изменением структуры расчета уменьшился и отрицательный вклад машиностроения в сводный индекс.

Обратный пример - удельный вес пищевой промышленности вырос с 16,2% в 2010 году до 18,5% в 2016 году. Учитывая, что выпуск пищевой промышленности вырос в прошлом году, соответственно увеличился и положительный вклад этой отрасли в сводный индекс по сравнению с предыдущими расчетами.

Также он сообщил, что международными стандартами предусмотрено, что в соответствии с общими критериями выбора базисного года это должен быть "нормальный" или "средний" год без экстремальных воздействий, а также то, что базовые года должны меняться через каждые пять лет и заканчиваться цифрой "0" или "5".

Учитывая, что последним базисным годом был 2010 год, следующим должен был стать 2015 год. Однако в связи с временной оккупацией части территории Украины и финансово-экономическим кризисом 2015 год имел экстремальные значения. Учитывая это, новым базисным годом был определен следующий год, то есть 2016 год.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – к январю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.