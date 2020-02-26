Спад промпроизводства в Украине уменьшился до 5,1%

С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в январе в годовом выражении сократилось на 4,7%.

Спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – к январю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.

Читайте такжеМинэкономики назвало причины падения промпроизводства в Украине

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в январе в годовом выражении упало на 4,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в январе упало на 8,4% без учета корректировки на эффект календарных дней и выросло на 1,2% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – 19,2%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов – 14,7%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10,8%, машиностроении – 10,5%, в металлургии – 10,3%.

Рост в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности – на 24,4%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 17,4%, производстве электрического оборудования – на 6,9%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, производстве изделий из кожи и других материалов – 3,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 3,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.