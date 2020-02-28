Право Кабмина ограничивать льготы ветеранам признали неконституционным

КСУ подчеркнул, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности.

Конституционный суд Украины признал неконституционным отдельное положение Бюджетного кодекса о социальных правах ветеранов войны.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что суд 27 февраля принял решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов о соответствии Конституции отдельного положения пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

Этим решением КСУ "признал не соответствующим Конституции отдельное положение вышеназванного пункта в части, предусматривающей, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года №3551-ХII применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования".

"Указанными положениями закона №3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13); участникам войны (статья 14); лицам, на которых распространяется действие закона №3551 (статья 15); лицам, имеющим особые заслуги перед родиной (статья 16)", - говорится в сообщении.

Конституционный суд подчеркнул, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед государством по защите его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству, добавили в КСУ.

"Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации", - отметили в суде.

Принимая решение, суд пришел к выводу, что Кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, что является предметом специального регулирования другими законами Украины.

"Конституционный суд считает, что установление пунктом 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Кодекса другого, чем в статьях 12, 13, 14, 15 и 16 закона №3551, законодательного регулирования отношений в сфере предоставления льгот ветеранам войны, вызывает юридическую неопределенность при применении указанных норм Кодекса и закона №3551, что не соответствует Конституции", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что положение, признанное неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом этого решения.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.