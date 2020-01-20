Суд разблокировал строительство в Ирпене жилого комплекса «Синергия Сити»

Печерский районный суд Киева принял решение снять арест с земельных участков, чем признал законность строительства жилого комплекса “Синергия Сити”.

Об этом говорится в информационном сообщении на сайте строительной группы «Синергия».

В сообщении отмечается, что 16 января 2020 года, Печерский районный суд Киева, всесторонне рассмотрев вопрос о целесообразности и правомерности наложения ареста на участки, где ведется строительство ЖК “Синергия Сити”, учтя доводы представителей СГ “Синергия” относительно целевого назначения земельных участков, принял решение снять арест с земельных участков, чем признал законность строительства жилого комплекса “Синергия Сити”.

В СГ “Синергия” выразили уверенность, что соответствующее решение суда, о снятии ареста с земельных участков, где ведется строительство ЖК “Синергия Сити”, «положит конец всем спекуляциям вокруг данного объекта недвижимости».

«Это еще раз подтверждает законность возведения ЖК “Синергия Сити” и статус высокой надежности застройщика», - добавили в компании.

В сообщении также отмечается, что строительство ЖК «Синергия Сити» возобновлено.

Как сообщалось ранее, осенью 2019 года, после презентации нового ЖК “Синергия Сити” в Киевской области в концепции “город в городе”, в СМИ стала появляться недостоверная и манипулятивная информация относительно законности строительства жилого комплекса и надежности застройщика.

Представители строительной группы отреагировали на это размещением на официальном сайте СГ “Синергия” опровержения, где были обнародованы разрешительные документы на строительство. Также были даны ответы на все острые вопросы.

Через несколько недель стало известно, что следственный судья Ирпенского городского суда наложила арест на земельные участки, где ведется строительство ЖК “Синергия Сити”. Арест указанных земель заблокировал строительство жилого комплекса “Синергия Сити” и школы Синергия, после чего представителями застройщика была подана апелляция о снятии ареста.