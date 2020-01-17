Капитализация Alphabet впервые превысила $1 триллион

До этого достичь такой рыночной стоимости удалось только трем IT-компаниям: Apple, Microsoft и Amazon.

Рыночная стоимость компании Alphabet достигла исторического рекорда, превысив $1 триллион.

По итогам торгов 16 января на бирже NASDAQ цена акций Alphabet класса А составила $1450,16, а цена закрытия класса C - $1451,70, передает РБК.

С начала 2020 года ценные бумаги Alphabet подорожали на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq поднялся на 3,4%. За весь прошлый год акции владельца Google выросли на 28%.

По данным исследовательской компании eMarketer, в 2019 году на долю Google пришлось 73% рекламного рынка в поисковых системах США и 31,1% мирового объема цифровой рекламы. В третьем квартале 2019 года выручка компании составила $40,5 млрд, что на 20% больше, чем за тот же период 2018 года.

Однако не все прогнозы позитивны. Так, аналитик Джим Крамер из CNBC скептически отнесся к взлету акций технологического гиганта. "Мне не нравится такой рост. Он основан не на фундаментальных показателях, а вызван импульсом на рынке, который подтолкнул вверх акции многих технологических компаний", - прокомментировал ситуацию эксперт, ранее работавший в Goldman Sachs.

По мнению Крамера, акции Alphabet могут упасть, если отчет за четвертый квартал 2019 года не оправдает ожиданий. Предполагается, что финансовые результаты выйдут 3 февраля.

Впрочем, на данный момент эксперты позитивно оценивают работу компании в минувшем квартале. По их оценкам, за последние три месяца прошлого года Alphabet достигла нового рекорда по выручке от рекламы.

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Напомним, ранее в элитный клуб вошла Apple. Рыночная стоимость этой компании впервые превысила отметку $1 трлн 2 августа 2018 года. Однако закрепиться выше нее Apple сумела только в сентябре 2019 года. Сейчас компания стоит $1,41 трлн.

До Apple эту отметку преодолела лишь китайская PetroChina. Это произошло в 2007 году после ее выхода на Шанхайскую фондовую биржу. В первый день торгов капитализация PetroChina выросла до $1,005 трлн. Правда, уже на следующий день акции упали в цене вдвое, и капитализация просела до $500 млрд. Сейчас она составляет $158 млрд.

За Apple последовала Microsoft. Ее стоимость превысила триллионный порог в апреле 2019 года и сейчас составляет $1,25 трлн. А 11 декабря 2019 года рыночная стоимость Saudi Aramco за два дня после выхода на биржу взлетела до $2 трлн. Текущая стоимость нефтяной компании - около $7 трлн.

Побывал выше порога в $1 трлн и высокотехнологичный холдинг Amazon. Однако не сумел удержаться, и сейчас его капитализация держится на уровне $937,7 млрд.