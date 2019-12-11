Нефтедобывающая Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Саудовскую нефтяную госкомпанию оценили в 1,88 триллиона долларов.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Saudi Aramco, стала самой дорогой компанией мира, обойдя по стоимости Apple и Microsoft. Ее оценили в 1,88 триллиона долларов после проведения процедуры первичного размещения акций.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Bloomberg.

"Саудовское правительство решило продать лишь 1,5% акций Saudi Aramco, при том, что остальные 98,5% акций останутся государственными. Выставленные на биржу акции купили за рекордные 25,6 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим IPO в истории. Таким образом, всю компанию оценили в 1,88 триллиона долларов", - говорится в сообщении.

Интересно, что после завершения IPO Saudi Aramco фондовый рынок Саудовской Аравии вошел в ТОП-10 фондовых рынков мира по общей капитализации компаний, акции которых там продают. За один день размер фондового рынка этой страны вырос на 340%, превзойдя фондовый рынок Индии и приблизившись к фондовому рынку Германии.

Стоимость Saudi Aramco превысила более чем в 3 раза стоимость остальных компаний Саудовской Аравии.

В саудовском правительстве надеются, что стоимость Saudi Aramco может возрасти еще больше и достичь 2 триллионов долларов, сделав эту компанию первой в истории, которая будет столько стоить.

Отметим, что Saudi Aramco - одна из крупнейших по объемам добычи нефти компания мира. Ранее 100% акций этой компании принадлежало саудовскому правительству, хотя создавалась она как совместное предприятие с нефтяными компаниями США.

4 сентября 2018 года стало известно, что Amazon стал второй американской компанией, стоимость которой превысила 1 триллион долларов.