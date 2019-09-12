Новые iPhone: капитализация Apple вновь превысила $1 триллион

Apple стала первой в истории американской компанией, чья рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.

Стоимость акций компании на момент закрытия торгов возросла на 3,18%.

Читайте такжеНовые iPhone: озвучены предварительные цены на новинки Apple в Украине

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на американскую электронную биржу NASDAQ.

"Капитализация компании Apple после показа новых iPhone вновь превысила 1 триллион долларов", - говорится в сообщении.

Вечером 11 сентября, спустя сутки после анонса новинок, компания Apple оценивалась в 1 триллион 10 миллиардов 443 миллиона долларов. Стоимость акций на момент закрытия торгов показала рост на 3,18% и достигла отметки 223,6 доллара за штуку.

Осенью 2018 года компания Apple стала первой в истории американской компанией, чья рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов, однако позднее она снизилась и несколько последних месяцев держалась возле отметки 950 миллиардов долларов.