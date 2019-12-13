Зеленский: все объекты скандального "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой"

Вопрос с жильем для тысяч людей будет решен, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на владу" на канале 1+1 заявил о том, что все недострои "УкрБуда" будут завершены.

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По его словам, над этим вопросом работали и в Офисе президента, и правоохранительные органы, и многие другие.

"На сегодняшний на вечер это вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена. На себя обязательства взял "Киевгорстрой", вопрос будет решен", - сказал он.

Вопрос с жильем для тысяч людей будет решен, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация "УкрБуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме "Элита-Центр".