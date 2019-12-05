Дома "Укрбуда" может достроить "Интеграл-Буд"

По словам директора "Укрбуд Девелопмент", предварительные договоренности уже достигнуты, процесс передачи строящихся жилых комплексов оформляется окончательно.

Компания "Укрбуд" передает все недостроенные проекты "Интеграл-Буду", который будет достраивать объекты под своим брендом.

Читайте такжеВ Украине насчитали 150 долгостроев: больше всего их в Киеве

Об этом сообщил директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, передает ЭП.

"Наши объекты остановлены, так как готовятся для передачи другому застройщику, который взялся их завершить. О помощи мы просили несколько крупных компаний, предварительное согласие дал "Интеграл-Буд".

Это один из крупнейших игроков на киевском рынке жилья. И если окончательные договоренности будут достигнуты, то под их брендом и будут достраиваться наши проекты", - написал Майборода.

По его словам, предварительные договоренности уже достигнуты, процесс передачи строящихся жилых комплексов оформляется окончательно.

"Параллельно предложения по достройке объектов переданы властям страны. Дело в том, что сегодня остаются политические, административные и бюрократические препятствия, которые мешают продолжению строительства ряда домов и вводу в эксплуатацию уже готовых. И государство способно помочь решению ситуации путем устранения этих препятствий и возвращения процесса в нормальное законное русло.

Если представленные предложения согласуют, будут подписаны необходимые для передачи объектов документы и представлена ​​дорожная карта завершения строительства жилых проектов", - отметил Майборода.

Он отметил, что компания идет на такой шаг, поскольку "покупатели не могут ждать, пока у нас все наладится".

По его словам, с лета в "Укрбуд Девелопмент" возник дефицит оборотных средств.

"Вместе с падением продаж это привело к тому, что денег для финансирования проектов стало недостаточно. При этом ни один из жилых комплексов до сих пор не профинансирован покупателями на 100%, даже те, которые уже готовы к вводу в эксплуатацию. Мы смогли найти инвестора, который нам финансово помог осенью - в последние месяцы строительство осуществлялось за счет привлеченного им финансирования.

Сейчас пришло время найти нового инвестора, системного - пусть не для компании, но для наших жилых комплексов. И он нашелся в лице "Интеграл-Буда", - добавил Майборода.

Директор "Укрбуд Девелопмент" отметил, что проекты передадутся "Интеграл-Буду" пакетом - "как наиболее интересные с экономической точки зрения, так и те, где девелопер больше потратит, чем сможет заработать".

"Но математика в целом выглядит так: объем выплат за рассрочку оставшихся и стоимость непроданных площадей превышает общую сумму, которую нужно будет вложить в завершение строительства жилых комплексов", - написал он.

Помимо этого, по его словам, ситуация с "Укрбуд" влияет на весь киевский рынок первичной недвижимости.

"Если наши жилые комплексы не достроить, это похоронит весь рынок. Поэтому если "Интеграл-Буд" "получит "зеленый свет" от власти, то спасет не только наших покупателей, но и весь рынок столичной недвижимости", - подчеркнул Майборода.

По данным ЭП, компанией "Интеграл-Буд" владеет народный депутат 8-го созыва от партии "Возрождение" Владимир Зубик. Как рассказывали собеседники ЭП, представители "Укрбуда" обращались с аналогичным предложением к нескольким крупным игрокам на рынке недвижимости Киева.

В компании "Интергал-Буд" заявили, что пока действительно рассматривают возможность завершения проектов "Укрстроя", но любые зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют.

Напомним, ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Официально доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели малоизвестные Евгений Дикин и Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитасю. Это было указано в его декларации 2019 года.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент".

4 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.