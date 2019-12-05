«Киевводоканал» вводит новые взносы: за что придется платить жителям столицы

Предприятие направит эти деньги на обслуживание, ремонт и поверку домовых приборов учета холодной воды, но в эти взносы стоимость установки новых узлов учета не входит.

С декабря этого года АО «Киевводоканал» вводит ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов с целью обеспечения обслуживания домовых счетчиков воды.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на директора расчетного департамента «Киевводоканала» Валерия Люлина.

По его словам, предприятие направит эти деньги на обслуживание, ремонт и поверку домовых приборов учета холодной воды. Соответствующая строка будет отражена в квитанциях, которые киевляне получат в январе.

Люлин объяснил, что это будет начисление за 4-й квартал - октябрь, ноябрь и декабрь - 2019 года.

По его словам, плата в среднем составит 10-20 гривень за квартал и будет зависеть от количества квартир и самих приборов.

Он напомнил, что в 2016 году был принят Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении». Закон определяет, что поставщики коммунальных услуг должны обслуживать домовые счетчики за счет жильцов через механизм взносов, ведь из тарифа стоимость этих работ была удалена.

«Из тарифа на воду полностью исключены расходы на обслуживание узлов коммерческого учета. Более двух лет мы их обслуживаем в случае возникновения аварийных ситуаций фактически за свой счет, не имея соответствующего источника финансирования этих расходов. После утверждения Кабинетом министров Украины методики по начислению взносов за обслуживание узлов коммерческого учета, мы сформировали и утвердили вместе с Киевской городской государственной администрацией размер взносов на каждое отдельное здание города Киева», - пояснил Люлин.

Он отметил, что в среднем жители города в течение года должны оплатить всего четыре «достаточно посильные платежи».

«В процесс обслуживания водосчетчиков входит: ежемесячный осмотр, аварийный ремонт, устранение аварийных ситуаций; замена неработающих задвижек, фильтров; ремонт счетчика и раз в четыре года поверка», - говорится в сообщении.

При этом обращается внимание, что во взносы стоимость установки новых узлов учета не входит.