Введение РРО в Украине – разрушает целый сегмент среднего и малого бизнеса

Эксперт подчеркнул, что в "зону риска" попал целый сегмент украинской экономики.

Законы №128-ІХ по РРО и №129-ІХ относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг разрушают целый сегмент среднего и мелкого бизнеса – значительно повлияют на интернет торговлю, ведь согласно закону, кассовые аппараты должны иметь предприниматели, уплачивающие единый налог с доходом более 1 миллиона гривень в год.

Об этом заявил доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в своем блоге на сайте "Обозреватель".

По его словам, в "зоне риска" мелкие торговцы, которые продают товары через Rozetka и компании, предоставляющие услуги доставки, а те, кто продавали на OLX уйдут в тень и даже единого налога платить не будут.

"Почему целый сегмент украинской экономики вдруг попал в "зону риска" остается загадкой, но как есть, так есть. На самом деле, сегмент интернет-торговли это не только Rozetka, которая действительно работает через ФЛП, но не столько из-за необходимости оптимизации уплаты налогов, которую все приводят в пример, а потому, что работает по схеме Marketplace, вроде Amazon или Ebay. Следовательно бизнес собственно компании Rozetka от введенных изменений не пострадает. Зато очень пострадают мелкие торговцы, которые продают через Rozetka. Кстати, господа депутаты, а как поступать с гражданами, которые системно, но не большими объемами торговали на OLX (площадка по типу "из рук в руки") и честно платили единый? Как считаете, они побегут регистрировать РРО или позакрывают ФЛП, торгуя из-под полы, как физические лица и даже единого налога платить не будут? Кажется, ответ очевиден", - объяснил эксперт.

Гмырин подчеркнул, что именно из-за тысяч мелких украинских семейных интернет-магазинов в 2017 году общий объем e-commerce оценивался в 50 миллиардов гривень, в 2018 – уже 65 миллиардов гривень – и это не теневые обороты.

"Интернет-торговля значительно стимулирует безналичные расчеты – львиная доля платежей в интернет-магазинах проходит через наложенный платеж, или систему "Приват24". Из-за необходимости дополнительных затрат на администрирование РРО и штрафы (мы же помним наших "честных" налоговиков) пострадают именно мелкие магазины, которые работают как standalone так и через marketplace по типу уже упоминавшейся Rozetka, Bigl.ua, Prom.ua и другие. Для понимания ситуации объясню, что сильным стимулом для взрывного роста интернет-торговли в Украине стали две компании: "ПриватБанк", с системой "Приват24" и "Новая Почта", - отметил эксперт.

Кроме того, Гмырин добавил, что в "зону риска" попадают и компании, предоставляющие услуги доставки.

"Именно такие привычные сегодня вещи, как, например, использование наложенного платежа, возможность отследить посылку по трек номеру, страхование товара, на профессиональном уровне ввела именно "Новая Почта". Государственная "Укрпочта" делает робкие движения в данном направлении только с прошлого года. За прошлый год "Новая Почта" доставила своим клиентам 36 миллионов посылок. И хотя компания остается лидером рынка доставки ее успешный пример послужил стимулом для других игроков попробовать себя в этом бизнесе. Отнесение почтовых операторов в зону риска и навязывания им обязательности РРО (не забываем про штрафы), фактически убьет мелких операторов, ну а большие ... Конечно перенесут свои затраты на потребителей, то есть на интернет-магазины, ну а они на нас с вами", - отметил эксперт.

Напомним, 19 октября вступили в силу Закон №128-IXО внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и Закон №129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Законы предусматривают обязательное использование кассовых аппаратов физлицами-предпринимателями (ФЛП), введение электронного чека и кэшбек.

В Киеве продолжаются митинги украинских предпринимателей, требующих отменить эти законы По их мнению налоговые нововведения могут уничтожить малый и средний бизнес.

В свою очередь народные депутаты, которые проголосовали за принятие закона, утверждают, что его основная цель - исключительно детенизация крупного бизнеса.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что весной 2020 новое правительство начнет проводить налоговую реформу.