В Кабмине назвали свои приоритетные задачи на ближайшее время

Приоритетными задачами для правительства на ближайшее время являются подготовка программы деятельности и проект Госбюджета-2020.

Приоритетными задачами для Кабинета министров на ближайшее время являются подготовка программы своей деятельности и проект Государственного бюджета на 2020 год.

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Об этом во время Согласительного совета заявила постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Ирину Верещук.

"Сейчас перед Кабинетом министров стоят два приоритетных задания – программа деятельности правительства и Госбюджет-2020", - сказала она.

Также Верещук добавила, что Кабмин внес на рассмотрение Рады ряд законопроектов, по которым просит оперативно принять решения.

Речь идет о шести законопроектах - о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения. Среди них – облегчение исполнения налоговых правил и применения закона США о требованиях к иностранным счетам, а также ратификация договоров об избежании двойного налогообложения с Кипром, Великобританией, Малайзией, Турцией и Швейцарией.

Также Кабмин подал в парламент три законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Один из них предполагает выделение финансирования на создание и работу нового Национального агентства по управлению государственным долгом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на пленарной неделе с 17 по 20 сентября должна рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2020 год.