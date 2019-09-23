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Инновация и роботизация нынче в тренде: по следам премии «Панацея-2019»

13:35, 23 сентября 2019
Разное
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В США лучшие актеры и актрисы получают «Оскар», а самые аптеки Украины — ежегодную премию от конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Панацея».

Премия учреждена в 1999 году и на сегодняшний день стала ярким событием национального масштаба. На этот раз организаторы отметили двадцатилетие достижений фармацевтического рынка. Революционные темпы развития отрасли сдвинули фокус внимания из традиций на инновации.

В списке лидеров аптечного рынка оказался яркий роботизированный фармбренд, который предлагает инновационные формы самообслуживания. В этих аптеках посетители имеют возможность самостоятельно заказывать товары с помощью планшетов, которые установлены в торговых залах, а также через Интернет, однако это не все!

«Аптека Копейка» первой рискнула взять работа на работу, и на сегодняшний день именно эта нестандартная идея нашла отклик у посетителей и получила профессиональную награду.

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Поэтому, как определили маркетинговые исследования, сейчас в тренде инновации. Конкурс профессионалов фармрынка отметил это! «Аптека Копейка» названа «Аптека с инновационными формами самообслуживания» в номинации «Аптека года». Она объединяет людей, живущих интересами фармрынка и заинтересована в удовлетворении потребностей клиента. О преимуществах роботизированных аптек спросим у Яны Середы, коммерческого директора «Аптека Копейка».

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Что означает «Панацея» для аптек под брендом «Аптека Копейка»?

— «Панацея» — это действительно знак качества для фармацевтического рынка Украины, соответствующий аптечному «Оскару», который без пауз и перерывов на протяжении 20 лет переходит к украинским профессионалов.

Какими достижениями вы гордитесь?

— Наш старт был амбициозным, но очень удачным. Мы сразу взяли высокие позиции и теперь стали аптекой года.

«Аптека Копейка» поддерживает отечественный продукт — в наших аптеках работают работы украинского производства, которые быстро и безошибочно собирают заказы покупателей. Благодаря работам в торговом зале нет длинных очередей.

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Действительно ли роботизация является панацеей?

— С первого дня существования бренд «Аптека Копейка» взял курс на роботизацию, и через 5 лет мы видим ощутимые результаты.

Знак качества «Панацея» подчеркивает, что экспериментальная и революционная идея была не только удачной, но и своевременной. Эволюция в фармации — это процесс, который набирает обороты и имеет революционные последствия. «Аптека Копейка» опережает время и задает тенденции. 

Как аптека года она, безусловно, будет влиять на определение номинантов будущих лет.

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«Премия «Панацея »очень важна для всех игроков украинского фармрынка, — говорит PR-директор« Аптека Копейка Ольга Гречко. — 

Эта престижная награда определяет тенденции, объединяет авторитеты, указывает на лидеров, для которых развитие украинской аптечной сферы является приоритетным. В этом году в фокусе внимания оказались революционные формы самообслуживания клиентов «Аптека Копейка». Мы доказали, что инновация и роботизация — это не только процессы, которые имеют право на существование, но и главные векторы дальнейшего развития. Однако «Аптека Копейка» — это не просто роботизированные аптеки, не только креативный бренд, но и мощная команда профессионалов, которых объединяет общая цель — стоять на страже здоровья жителей Украины».

Уже два десятилетия «Панацея» отмечает профессионалов фармацевтической отрасли. Среди победителей конкурса есть «Аптека Копейка», которая задает тенденции дальнейшего развития рынка и, несомненно, творит историю.

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