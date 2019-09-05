"Дискриминационный подход": металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога

Металлурги отмечают, что по своей сути это уже не рента на добычу полезного ископаемого, а налог с оборота для железорудных ГОКов.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №1210, который предусматривает кардинальные изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горнодобывающих предприятий, что вызвало очень серьезное беспокойство металлургов Украины.

"По непонятным причинам, в новой редакции п.14.1.150 проекта Закона в категорию первичной обработки включены также и технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей, что не имеет под собой никакого логического или экономического обоснования", – говорится в письме ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины до Государственной регуляторной службы.

Металлурги отмечают, что по своей сути это уже не рента на добычу полезного ископаемого, а налог с оборота для железорудных ГОКов. Такой подход не применяется ни в одной другой добывающей отрасли.

При этом отечественные предприятия по добыче железной руды являются одними из крупнейших плательщиков в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. Так, в 2018 году ими было перечислено более 19,4 миллиарда гривень налогов и сборов. Любое дополнительное фискальное давление на эти предприятия приведет к соответствующему снижению инвестиций, потери конкурентоспособности и рынков сбыта. Как следствие, будет наблюдаться значительное падение объемов производства, что, в свою очередь, будет иметь долгосрочный негативный эффект для отчислений в бюджеты всех уровней.

"Предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие последующих технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать примитивный продукт с низкой добавочной стоимостью, чем металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последнего станет неконкурентной", – говорится в письме организаций.

Кроме того, внедрение дискриминационного подхода к налогообложению горнорудных предприятий Украины приведет к отказу от своих намерений со стороны потенциальных инвесторов.

"Украинский ГМК является традиционным нетто-экспортером, и благодаря этому он обеспечивает более 30% валютных поступлений в Украину. Однако, существенное снижение конкурентоспособности в результате внедрения нового подхода к рентным платежам, что, как уже говорилось выше, негативно скажется на себестоимости продукции, и приведет к тому, что украинские ГОКИ потеряют мировые рынки сбыта, в частности, рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья", – отмечается в обращении.

По их данным, потеря китайского рынка для страны эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК, а это – 10 тысяч работников, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тысяч работников смежных отраслей. Уровень сокращение дохода составит 4 миллиарда гривень в год, что автоматически трансформируется минимум в 3 миллиарда гривень недополученных платежей в бюджет.

"Учитывая вышеуказанное, с целью недопущения катастрофических последствий внедрения изменений в Налоговый кодекс, которые предлагаются, просим вас предоставить экспертный вывод относительно регуляторного влияния указанного проекта Закона и инициировать его публичное обсуждение", – резюмировали представители ОП "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов.