В столице могут запретить мусоропроводы в многоэтажках

В случае принятия депутатами Киевсовета соответствующего решения мусоропроводы в течение трех месяцев заварят во всех домах.

В Киеве могут запретить пользование мусоропроводами в многоэтажных жилых домах.

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Согласно сообщению пресс-службы Киевсовета, разработан соответствующий проект решения "О вопросах прекращения функционирования мусоропроводов в многоэтажных жилых домах города Киева", который проходит согласование в профильных комиссиях.

В пояснении к проекту говорится, что ранее мусоропроводы были неотъемлемым атрибутом высоток, но сегодня они превратились в рассадники антисанитарии, питомники грызунов и источники неприятных запахов.

"Принятие проекта решения позволит обеспечить соответствие зданий современным требованиям, правилам содержания. Более того - поощрит жителей сортировать мусор. В случае принятия соответствующего документа на одном из заседаний Киевсовета, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА совместно с райгосадминистрациями в трехмесячный срок должны составить графики проведения работ в многоквартирных домах. Речь идет о заваривании мусоропроводов с последующей дезинфекцией", - пояснили в Киевсовете.

Предполагается, что после заваривания мусоропроводов будет произведен перерасчет размера платы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий в связи с прекращением предоставления этой услуги.

"Действие этого решения распространяется на все многоквартирные жилые дома города Киева, где имеются действующие мусоропроводы, независимо от формы собственности, а также арендаторов таких домов", - отмечают в Киевсовете.