Трансформация Мининфраструктуры позволит увеличить ВВП на 3% - Сергей Пинькас

Украинские порты и речная инфраструктура могут заинтересовать инвесторов.

Изменить подходы к актуальным проблемам инфраструктурной отрасли предлагает возможный кандидат на должность главы ведомства Сергей Пінькас.

В интервью изданию “Обозреватель” он отметил, есть пять путей, которые не требуют дополнительных средств, но будут приносить прибыль. В частности, речь идет о координации строительства автодорог, использования государственно-частного партнерства и привлечения иностранных инвесторов.

“Я бы предложил Мининфраструктуры координировать планы ремонтов и выделение средств всеми распорядителями на конкретно определенные участки. Далее - использовать мобильные асфальтные заводы. (...) речной транспорт. (...) По закону у нас просто отсутствует речной транспорт. И иностранные компании не могут зайти на реку, ведь юридически такого вида транспорта нет. Речная инфраструктура может быть очень инвестиционно привлекательна. Надо создавать законодательство. Порты. Привлечь миллиард долларов инвестиций можно очень просто. Министерство должно создать условия для инвестора: определить порядок привлечения инвестиций, установить форму инвестиционного договора. Спрос зарубежных партнеров на такие инвестиции очень высокий (...)

И все, что я предлагаю, могло бы дать прирост ВВП около 3-4%. И, что самое важное, на это не нужно тратить средства налогоплательщиков”, - рассказал Сергей Пинькас.