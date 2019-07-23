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Кабмин назначил временного главу ликвидируемой ГФС

12:21, 23 июля 2019
Разное
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Иллюстрация / REUTERS

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы ликвидируемой Государственной фискальной службы Дениса Гутенко, возглавлявшего один из департаментов ГФС.

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Как говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на сайте Кабмина, Гутенко приступает к исполнению обязанностей сегодня, 23 июля.

Отмечается, что новый руководитель возглавит комиссию по реорганизации ГФС для завершения комплексной реформы службы и начала работы налоговой и таможенной служб.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров уволил Александра Власова с должности исполняющего обязанности главы ГФС в ответ на его заявление на увольнение.

Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая, таможенная служба – 16 июля.

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Теги: #Фискальная служба#реформа ГФС