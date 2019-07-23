Кабмин назначил временного главу ликвидируемой ГФС

Обязанности главы ГФС будет исполнять Денис Гутенко, возглавлявший один из департаментов службы.

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы ликвидируемой Государственной фискальной службы Дениса Гутенко, возглавлявшего один из департаментов ГФС.

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Как говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на сайте Кабмина, Гутенко приступает к исполнению обязанностей сегодня, 23 июля.

Отмечается, что новый руководитель возглавит комиссию по реорганизации ГФС для завершения комплексной реформы службы и начала работы налоговой и таможенной служб.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров уволил Александра Власова с должности исполняющего обязанности главы ГФС в ответ на его заявление на увольнение.

Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая, таможенная служба – 16 июля.