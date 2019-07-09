У Зеленского заявили, что мораторий на экспорт леса неэффективен и должен быть пересмотрен

По словам Алексея Гончарука, партнеры из ЕС «очень остро» ставят вопрос об отмене соответствующего моратория, так как считают, что Украина в этой части нарушила свои обязательства.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук убежден, что мораторий на экспорт леса-кругляка неэффективен и должен быть пересмотрен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«По поводу моратория на экспорт древесины. Смотрите, идеология введения моратория на экспорт древесины заключалась в том, что надо прекратить незаконную вырубку. Очевидно, что прекращения незаконных рубок не произошло и это означает, что эта мера, которая был принята, точно не достигла той цели, для которой она вводилась», - заявил он.

По словам Гончарука, партнеры из ЕС «очень остро» ставят вопрос об отмене соответствующего моратория. «Они считают, что Украина в этой части нарушила обязательства», - добавил он.

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«В любом случае, существующая модель, в том числе и этот мораторий, не решают тех проблем, которые существуют в государстве, поэтому мы будем комплексно пересматривать это решение, и я думаю, что мы точно его будем пересматривать», - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

После введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации.