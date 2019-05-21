Украина вносит изменения в соглашение о свободной торговле с Грузией

Изменения позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле.

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив и министр экономики Грузии Натела Турнава подписали протокол, которым внесли изменения в соглашение с правительством Республики Грузия о свободной торговле.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, предполагается, что изменения позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро- средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции (с 1 января 2019 года Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС).

"Изменения к соглашению о свободной торговле с Грузией позволят создать нам первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия. На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины. Пан-Евро-Мед - один из инструментов для изменения акцентов международной торговли с экспорта преимущественно сырья на экспорт более высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью, которая формируется в Украине", - подчеркнул Кубив.

Изменения в соглашение о свободной торговле вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Режим свободной торговли между Украиной и Грузией действует с 1996 года.