В Украине обязали ограждать ж/д пути от посторонних лиц

Исключение составляют естественные и искусственные препятствия для выхода на пути - водоемы, болота, скальные выемки, дома, гаражи.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разработало изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и ввело обязательное устройство специальных ограждений для недопущения выхода на пути посторонних лиц для повышения безопасности людей возле железнодорожных путей.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новой строительной норме "Сооружения транспорта. Железные дороги с колеей 1520 мм. Нормы проектирования", которая действует с 1 апреля этого года.

"Места, которые непосредственно прилегают к путям скоростных поездов, очень опасны. Только на Юго-Западной железной дороге в прошлом году было зафиксировано около 60 несчастных случаев. Многие из них - как раз из-за пересечения людьми путей в не предназначенных для этого местах. Чтобы повысить безопасность людей возле железнодорожных путей и минимизировать количество несчастных случаев и аварий, мы ввели проектирование ограждающих заборов или лесонасаждений, которые не позволят попадать на опасные участки скоростного движения поездов. Эта норма содержится в новой ГСН относительно железнодорожной колеи", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, по подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

"Согласно этой норме, для недопущения выхода на пути на участках организации скоростного движения поездов во всех случаях следует устанавливать ограждающие заборы или участки лесов в виде лесополос. Если будут делаться ограждающие лесонасаждения, то они должны образовывать плотную непрерывную линию защиты. В местах их разрывов должны устраиваться механические ограждения. Исключение составляют естественные и искусственные препятствия для выхода на пути. Например, водоемы, заболоченная местность, скальные выемки, дома, гаражи", - написал он.

По словам Парцхаладзе, новые ГСН разработаны Украинским государственным университетом железнодорожного транспорта.

"Они распространяются на проектирование и строительство железных дорог с колеей 1520 мм с обычным движением поездов и ускоренным движением пассажирских и пригородных поездов, новых железнодорожных линий, дополнительных главных путей, подъездных путей; реконструкцию и капремонт существующих линий, отдельных сооружений и устройств общей сети железных дорог Украины; проектирование и строительство железнодорожных линий со скоростным движением пассажирских поездов", - написал замминистра.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.