Столичный БЦ "Парус" продают по частям

Ранее бизнес-центр был выставлен на продажу целиком, но желающих заплатить за него около $100 миллионов не нашлось.

Девелопер Вагиф Алиев продал часть офисов в одном из крупнейших в Киеве БЦ Парус.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на три источника - инвестбанкира, директора офисного центра и консультанта по недвижимости.

"Помещения продают по этажам, площадь каждого офиса стартует от 1000 квадратных метров. Стоимость - от $5 тысяч за квадратный метр, - рассказывает инвестбанкир, пожелавший остаться неназванным. Для завершения сделок остались юридические формальности, уточняет один из собеседников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее БЦ "Парус" был выставлен на продажу целиком, но желающих заплатить за него около $100 миллионов не нашлось.

Бизнес-центр Парус - успешный бизнес-центра класса "А", который расположен в центре города. Высотность БЦ - 33 этажа, площадь - 75 тысяч квадратных метров. "Он всегда работал очень успешно, а вакантность никогда не была высокой", - говорит совладелец девелоперской компании XXI Век Олег Салмин.

Как ранее сообщало издание, до 2016 года Парусом в равных долях владели девелопер Вагиф Алиев и олигарх Дмитрий Фирташ. Затем состав собственников изменился. Фирташ передал свою долю Алиеву в сентябре 2016 года. Сделка была безденежной - Алиев должен погасить более $50 миллионов долга компании своего партнера.

Парус неоднократно выставляли на продажу и одним из наиболее вероятных покупателей 50% офисного центра мог стать бизнесмен Павел Фукс. Сделка так и не состоялась. "По Парусу мы смотрели документацию, взвешивали все плюсы и минусы и в итоге решили не входить в этот проект", - сообщил Фукс в интервью журналу Фокус.

Ранее СМИ писали, что Вагиф Алиев все же смог найти партнера, и половина Паруса сейчас принадлежит бизнесмену Вадиму Столару. Собеседники издания подтверждают эту информацию. Оба владельца сейчас готовы продавать БЦ по частям, рассказывает консультант по недвижимости. По его словам, стоимость 1 квадратного метра собственники оценивают в $5 тысяч, тогда как средняя цена на рынке вдвое ниже - $2,5 тысячи за квадратный метр. Минимальная площадь каждого помещения может стартовать от 1 тысячи квадратных метров.

То есть в результате последних сделок Алиев и Столар могли продать около 6 тысяч квадратных метров - почти 10% от общей площади бизнес-центра за $30 миллионов.

Председатель правления компании Мандарин Плаза (управляет активами Алиева) Александр Черницкий не прокомментировал эту информацию.