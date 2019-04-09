Гройсман поручил проверить застройщиков из-за отсутствия садиков и школ

Премьер поручил Минрегиону проанализировать возведение объектов социальной инфраструктуры коммерческими застройщиками.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение двух недель проанализировать, как в целом по стране коммерческие застройщики выполняют часть своих обязательств относительно возведения социальной инфраструктуры.

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Об этом он заявил на заседании Координационного совета по вопросам реформы образования, которое проходит в Днепре.

«Я даю поручение – за две недели проанализировать все областные и районные центры, изучить и показать статистику. Хватит обманывать людей. Если квартира, торговый центр, магазин приносят колоссальные прибыли застройщикам, я не против этих доходов. Но в комплексной застройке, так нормы прописаны, должны быть все условия, чтобы люди проживали», - сказал Гройсман.

Премьер обратил внимание, что возведение социальной инфраструктуры является обязанностью для коммерческих застройщиков, потому отсутствие таких объектов может свидетельствовать о коррупции местных чиновников.

«По всей стране мы видим, что строятся большие жилые массивы или группы жилых домов. У меня вопрос – почему, когда строятся квартиры, рядом не строятся детский сад для жителей, школа, поликлиника... Это серьезный разбор. Я считаю, что когда община дает разрешение строить жилые массивы и не строят на средства инвесторов сады и школы, я хочу сказать, что это высшая степень коррупции и взяточничества. В строительство квадратного метра жилья средства (на возведение социальных объектов – УНИАН) закладываются. Если у нас нет этих объектов, у меня возникает вопрос: где деньги?», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Гройсман поручил министерствам образования, молодежи и спорта, а также регионального развития, строительства и ЖКХ разработать программу восстановления школьных стадионов в стране, сроком на три года.