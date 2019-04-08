В 10% украинских школ туалеты до сих пор на улице: Минрегион взялся решить проблему

Министерство разработало проектные решения по достройке внутренних туалетов в школах, где их нет.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало проектные решения по достройке внутренних туалетов в тех школах, где их нет.

Читайте такжеВ торговых центрах будут устанавливать рамки-металлоискатели

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"К сожалению, до сих пор в Украине функционируют школы, где нет туалетов в помещениях. И эту ситуацию крайне необходимо менять, ведь обеспечение детей комфортными и современными туалетными комнатами не менее важно, чем обустройство тепла в классах или закупка необходимого оборудования. Поэтому мы уже разработали несколько примеров планировочных решений по достройке санузлов в школах, где их нет. Это три типа санитарных блоков в зависимости от количества учеников в школе: до 60 человек, до 140 и до 200. Также они предусматривают устройство локальных септиков, если это необходимо ", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что около 10% украинских школ не имеют туалетов, расположенных во внутренних помещениях - они находятся на улице.

«В основном это учебные заведения в селах, поселках и небольших городах. Чаще всего - начальные школы, где учится совсем дети. Для решения этой проблемы Министерство образования и науки Украины в 2019 году имеет бюджетную программу, средства которой будут направлены на обустройство внутренних туалетов», - написал он.

Также, Парцхаладзе подчеркнул важность соблюдения действующих государственных строительных норм при достройки школьных санитарных помещений. "Есть еще одна проблема - более 30% туалетов, находящихся в помещениях, требуют срочного ремонта. Есть также случаи, где уже были проведены работы, но неправильно - не устанавливаются двери в кабинках, не обустраиваются универсальные туалеты для детей с инвалидностью. Это обязательно надо учитывать при новом строительстве, капремонте или реконструкции санпомещений", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля этого года вступили в силу государственные строительные нормы по проектированию универсальных туалетов для маломобильных групп населения.