Президент подписал закон о повышении пошлины на металлолом

В пояснительной записке к документу сказано, что реализация закона имеет экономико-правовую основу и не противоречит международным обязательствам Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении на два года и повышении до 58 с 42 евро за тонну экспортной пошлины на металлолом.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу сказано, что его целью является дальнейшая стабилизация ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом, а также создание большей добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки дефицитного сырья на ее территории.

"Реализация предложенного мероприятия имеет экономико-правовую основу и не противоречит международным обязательствам Украины. Действующие и предлагаемые меры по повышению экспортной пошлины на металлолом полностью соответствуют нормам международного торгового права в рамках ВТО и других международных обязательств Украины по регулированию внешней торговли", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Рада приняла с поправками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

В июле 2017 года пошлина была продлена еще на один год.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.

В 2018 году Верховная Рада приняла закон, предусматривающий продление на год срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, а также ее повышение до 42 евро за тонну с 30.