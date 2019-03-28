"Промышленный безвиз" с ЕС возможен уже в 2020 году - Кабмин

Вице-премьер отметила, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание Соглашения АСАА (Соглашения о соответствия и приемлемости промышленной продукции), возможен в 2020 году.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание Соглашения АСАА (Соглашения о соответствия и приемлемости промышленной продукции), возможен в 2020 году.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал.

"Надеюсь, что зарегистрирован позавчера евроинтеграционный законопроект о рыночном надзоре народные депутаты примут в апреле сразу после законопроекта о среднем образовании. Соответственно после этого ЕС должен принять решение об оценочной миссии, что сделает возможным уже в 2020 году выйти на подписание Соглашения АСАА", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вместе с тем она выразила сожаление, что три недели назад Верховная рада провалила голосование законопроекта №6235, касался адаптации национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза.

Вице-премьер надеется, что при активной вовлеченности Министерства экономического развития и торговли подготовка к заключению Соглашения ускорится.

Напомним, 25 марта в Верховной раде зарегистрировали законопроект на замену провалившемся в конце февраля проекта, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

По оценкам экспертов, потенциально эта сделка может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.