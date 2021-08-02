Народный депутат Украины Ярослав Железняк потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммах возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств.

На прошлой неделе Ярослав Железняк заподозрил ГФСУ в реализации противозаконной схемы, в результате которой злостные неплательщики налогов выводятся из-под уголовной ответственности без какой-либо компенсации нанесенных государству финансовых убытков.

По словам депутата, схема достаточно бесхитростна: по согласованию сторон компания-должник перечисляет сумму возмещения финансовых убытков не на счет Государственного казначейства, как определено частью 4 статьи 212 УК Украины, а на собственный же счет, но с пометкой в графе о назначении платежа: "Оплата суммы убытков в государственный бюджет по уголовному производству". В свою очередь налоговая милиция закрывает глаза на то, что деньги перечислены не в государственный бюджет и инициирует закрытие уголовного производства. В итоге недобросовестный предприниматель освобождается от уголовной ответственности, а государство так и не получает ни копейки возмещения ущерба.

Заявление Железняка вынудило руководство ГФСУ оправдываться. На своем сайте ведомство пояснило, что действует на основании законной процедуры.

"Государственная фискальная служба Украины опубликовала на своей странице, что все легально и пополнением электронного счета "СЕА НДС" предприятие якобы возмещает ущерб государству. А вот как на самом деле. Чтобы возместить ущерб необходимо деньги заплатить государству а не самому себе. Средства из специального электронного счета (СЕА НДС) можно вернуть себе назад, можно оплатить ими другие обязательства по НДС. Но уплатить то, что доначислено налоговым органом с этого счета ну никак нельзя. Об этом прямо написано в пункте 25 постановления №569", - написал Ярослав Железняк в свежем посте Facebook.

В связи с этим народный депутат потребовал от главы ведомства Вадима Мельника предоставить документальные подтверждения об уплаченных государству деньгах в качестве компенсации ущерба налоговыми уклонистами, которые были выведены ГФСУ из-под уголовной ответственности.

"Спасибо представителям ГФС за открытость и готовность к публичной дискуссии. Надеюсь, вы мне также открыто предоставите информацию о суммах, перечисленных налогоплательщиками в качестве компенсации ущерба государству в уголовных производствах в период 2020–2021 годах. И заодно прошу сообщить, что у вас по уголовным производствам №42020100000000260 от 01.07.2020 г. и №32021100110000016 от 10.02. 2021 г., где были замечены такие интересные факты. Деньги зашли в бюджет?" - спрашивает Ярослав Железняк.

Как сообщил Вадиму Мельнику Ярослав Железняк в предыдущем депутатском запросе, 27 июня 2021 года, в рамках одного из вышеуказанных уголовных производств, компания провела платежную операцию по платежному поручению. Однако получателем средств по этому платежному поручению являлась эта же коммерческая структура. Отметка в назначении платежа - "уплата суммы убытков в госбюджет по уголовному производству" - стала основанием для должностных лиц ГФСУ закрыть уголовное производство по столь странному платежному поручению.

Автор: Григорий Бондарь