Принятие законопроекта №4572 способствует комплексному развитию регионов, заявила депутат.

Законопроект №4572, разработанный Фондом госимущества и народными депутатами, предусматривает упрощение процедуры приватизации и аренды государственного имущества. Принятие этого законопроекта способствует комплексному развитию регионов, а также включает зеленый свет для инвестиций в национальную экономику.

Об этом заявила народный депутат от “Слуги народа” Роксолана Пидласа.

“На нужды развития громад будет поступать 10% средств, полученных от аукционов малой приватизации. Если объект расположен на территории определенной ОТГ — деньги поступят органам местного самоуправления”, — поясняет Пидласа.

Законопроект предусматривает упрощение многочисленных бюрократических процедур на пути к приватизации и аренде объектов государственной собственности. В частности, предусматривается возможность выхода государственных компаний на процедуру IPO, возможность использования “английского права” при заключении договоров купли-продажи, реформа Фонда госимущества и другие важные новации.

По мнению Пидласы, указанные шаги позволят обеспечить комплексное развитие экономики Украины, а также существенно повысят привлекательность государственных объектов для иностранных инвестиций.

“Принятие законопроекта станет зеленым светом для инвесторов, в том числе международных. Эта инициатива вполне может стать точкой роста для украинской экономики”, — резюмирует нардеп.

С начала 2020 года в ходе кампании “малой приватизации” Фонд государственного имущества Украины провел более 2500 приватизационных аукционов, что принесло около 4,5 млрд гривен в казну.

Напомним, в среду, 14 июля, профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития поддержал законопроект №4572. Рассмотрение проекта закона в первом чтении запланировано на четверг, 15 июля.

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Автор: Григорий Бондарь