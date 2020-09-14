Выплата средств будет осуществляться двумя траншами - каждый по 600 миллионов евро.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 миллиарда евро.

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Как передает пресс-служба главы государства, реализация положений Меморандума и указанного Соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами - каждый по 600 миллионов евро.

Что сообщили в Офисе президента

В Офисе президента отметили, что Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.

На что пойдут средства от Евросоюза

Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.

Указанные Меморандум и Кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 миллиарда евро. Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 25 августа ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 миллиарда евро.

Украина, согласно условиям Меморандума, обязалась провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной налоговой и Таможенной служб по окончании карантина, ликвидировать Государственную фискальную службу и принять в первом чтении проект закона о создании нового агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений.

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Автор: Лидия Селезнева