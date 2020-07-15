Зеленский предложил ввести налоговые льготы в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Президент внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Президент Владимир Зеленский инициировал введение налоговых льгот для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

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Законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

"Это означает, что театральные спектакли, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя. Также этот закон окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, будет способствовать динамичному развитию этих отраслей", - отмечается в сообщении.

Проект закона предусматривает:

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;

снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

с 2023 по 2025 год - временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственный язык на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, которые являются национальным кинематографическим наследием, и продление до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

"Пониженная ставка НДС для культурных и креативных индустрий для стимулирования спроса в этих отраслях существует во многих странах Европы и мира. Во Франции, Испании и других странах Евросоюза это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины для государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавірусної болезни COVID-19.

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