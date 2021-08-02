Документ направлен на недопущение разрушения дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, этот документ Верховная Рада приняла 29 июня.

Целью закона является недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.

В частности, документ вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото - и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о штрафах за перегрузТакже им предусмотрены штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение ложных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортной накладной или иного документа и тому подобное.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября начнут в автоматическом режиме штрафовать за нарушение норм габаритно-весового контроля.

Автор: Тамара Отовская